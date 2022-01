Das Säbelrasseln um die Ukraine geht weiter. An der Grenze des Landes sind gut 100.000 russische Soldaten aufmarschiert. Matthias Dembinski vom Leibniz Institut Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung sieht in einer Konferenz zur Sicherheitslage in Europa die einzige Chance für eine Deeskalation.