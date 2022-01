Auf der Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942 plante die NS-Führung die Aufgabenverteilung für den systematischen Völkermord an den Juden. Pflichtbesuche heutzutage sieht Matthias Haß, der stellvertretende Direktor der Gedenk- und Bildungsstätte im Haus der Wannsee-Konferenz, aber skeptisch.

Die Gedenkstätte "Haus der Wannseekonferenz" setzt auf Freiwilligkeit bei den Besuchern. Man lerne am besten freiwillig, und wenn die Inhalte auf Interesse stoßen, sagte Vizedirektor Matthias Haß der Gedenkstätte anlässlich des 80. Jahrestags der Wannseekonferenz.

15 Männer planen die Aufgabenverteilung für den systematischen Völkermord

An diesem Donnerstag vor 80 Jahren trafen sich in der Berliner Villa mit Seeblick 15 NS-Parteigrößen, Juristen und die Spitzen des Polizei- und Sicherheitsapparates. Damals plante die NS-Führung die Aufgabenverteilung für den systematischen Völkermord an den Jüdinnen und Juden, laut Einladung die "Endlösung der Judenfrage".

"Das Unfassbare dieser Verwaltung"

"Die Aufklärung über die historischen Ereignisse sind ganz zentral: die Dienstbesprechung mit anschließendem Frühstück", so Haß. "Das begleitet uns bis heute." Es gebe nach wie vor ein großes Interesse - es gehe vor allem um "das Unfassbare dieser Verwaltung". Zudem auch um die Übertragung der Frage, wohin Ausgrenzung führe.