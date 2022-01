Am Mittwoch startet in Frankfurt ein weiterer Prozess im Zusammenhang mit der Staatsfolter in Syrien. Angeklagt ist ein 36-jähriger Arzt. Der Prozess beleuchte die Rolle der Militärkrankenhäuser, erklärt der Menschenrechtsanwalt Patrick Kroker. Es gebe eine große Zahl an Beweisen.

Der Angeklagte soll in einem Militärkrankenhaus in Syrien Menschen gefoltert und direkt an einer Tötung beteiligt gewesen sein. Das Frankfurter Verfahren sei von enormer Bedeutung, weil es die Rolle der Militärkrankenhäuser im Geflecht der staatlich organisierten Folter in Syrien beleuchte, erklärt Kroker.

Bundesanwaltschaft ermittelt seit 2011

Die Bundesanwaltschaft ermittle bereits seit 2011 zum Komplex der Staatsfolter. "Es gibt eine unglaubliche Vielzahl an Beweisen", sagt der Rechtsanwalt, der für die Menschenrechtsorganisation "European Center for Constitutional and Human Rights" arbeitet. Zudem beteiligten sich viele Überlebende als Nebenkläger an dem Verfahren.

Es handele sich um eines der schwersten Verbrechen des Jahrhunderts, das bis heute andauere, betont Kroker.