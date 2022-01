Mit Diplomatie und Sanktionen will Deutschland Russland von einem Angriff auf die Ukraine abhalten. Der ehemalige Oberbefehlshaber der estischen Armee und EU-Abgeordnete Riho Terras glaubt nicht, dass Russlands Präsident Putin wirklich Frieden in der Region will.

Es sei zwar richtig, der Diplomatie eine Chance zu geben. Dennoch glaubt Terras nicht, dass man bei Putin mit Worten viel erreichen kann. "Wir müssen auch Stärke zeigen", sagt der EU-Abgeordnete.

Putin will Ukraine nicht verlieren

Präsident Putin habe unerfüllbare Forderungen gestellt und wolle die Sicherheitsordnung in Europa vor 1997 wieder herstellen. "Ich glaube nicht, dass er Frieden will", sagt Terras. Putin wolle nicht als der Präsident in die Geschichte eingehen, der die Ukraine verloren hat. "Deshalb ist die Möglichkeit eines großen Krieges doch noch da", so der ehemalige Befehlshaber der Armee von Estland.

Es sei eine Taktik Putins, zuerst eine Eskalation herbeizuführen und anschließend verhandeln zu wollen. Umso wichtiger sei es, dass die Länder der Europäischen Union sowie die Mitgliedsstaaten der Nato mit einer Stimme sprächen. Sanktionen müssten von allen beschlossen werden, nur so könne man Russland gegenüber Stärke demonstrieren.