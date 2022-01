In der Omikron-Welle gibt es vermehrt Warnungen, die kritische Infrastruktur könne zusammenbrechen. Das sei aber nicht zu befürchten, betont Holger Berens, Vorsitzender des Bundesverbandes für den Schutz kritischer Infrastrukturen. Grund zur Sorge gebe es aber in anderen Bereichen.

Zur kritischen Infrastruktur gehörten große Strukturen, etwa Krankenhäuser mit mindestens 30.000 stationären Patientinnen und Patienten im Jahr, große Energieversorger und ähnliches. "Diese großen kritischen Infrastrukturen sind schon sehr lange auf Krisen- und Pandemiefälle vorbereitet", sagt Berens. "Die haben gut ausgebildete Krisen- und Notfallmanager und gut ausgeplante Strategiepläne in der Schublade."

Sorge um regionale Infrastrukturen

Durch die aktuelle Debatte werde der Begriff der kritischen Infrastruktur verwässert. Viel mehr Sorge bereiteten jedoch kleinere Versorger, die nicht unter das Gesetz der kritischen Infrastruktur fielen – etwa regionale und lokale Stadt- oder Wasserwerke. "Die haben das Budget unter Umständen nicht, zweitens aber auch eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitenden", sagt Berens.

Auch in einigen Kliniken könne es schwierig werden. Hier treffe die Pandemie auf eine sowieso schon angespannten Lage bei den Pflegekräften, Ärztinnen und Ärzten. "Da sind Einsparungen erfolgt in den letzten Jahren, die uns jetzt auf die Füße fallen", sagt Berens. Deswegen gebe es Sorgen, was passiere, wenn zu viele Mitarbeitende infiziert oder in Quarantäne sind.