Bisher seien die Berliner Intensivstationen in der Corona-Pandemie nicht überlastet, sagt der Intensivmediziner Jörg Weimann. Dennoch rechne man damit, dass bald mehr Covid19-Patienten in die Krankenhäuser kommen und gleichzeitig das Personal ausfällt.

Die Lage in den Krankenhäusern in Berlin und Brandenburg bezeichnet Jörg Weimann als "Ruhe vor dem Sturm". Weimann ist Chefarzt der Intensivmedizin am Berliner St.-Gertrauden-Krankenhaus. "Wir rechnen ja schon damit, dass da noch mal einiges kommt."

Weimann befürchtet in Krankenhäusern einen hohen Bedarf bei gleichzeitigem Ausfall von Personal

Bisher seien die Intensivstationen nicht überlastet. Allerdings berichtet Weimann davon, dass vermehrt Covid-Patienten auf die Normalstationen kämen. Konkrekt rechne man mit zwei Dingen. Zum einen, dass sich immer mehr Krankenhausmitarbeiter im privaten Umfeld infizieren. Das führe zum Ausfall von Personal und damit zu Einschränkungen in Krankenhäusern - bereits bei gleichhohen Patientenzahlen.

Des weiteren geht der Mediziner davon aus, dass sich der Trend fortsetzen werden und mehr Patienten in die Krankenhäuser kommen. Diese beiden Dinge treffen dann laut Weimann zusammen: "Und das ist das, was schon Kopfschmerzen macht und dann auch schwer zu managen sein wird."

Krankenhäuser weiter nicht im Normalbetrieb

Weiterhin müssten in den Kliniken elektive Eingriffe verschoben werden: "Wir sind ja nicht im Normalbetrieb", so der Intensivmediziner. Auch wenn die Omikron-Variante des Coronavirus für viele einen leichteren Verlauf bedeute, seien vor allem die Ungeimpften gefährdet. Dennoch spricht sich der Mediziner bisher gegen eine Impfpflicht aus. "Diese Diskussion sollten wir uns mal aufheben in ungefähr sechs bis acht Wochen, wenn wir gesehen haben, wie Deutschland eigentlich flächendeckend durch die Omikron-Welle eigentlich durchkommt", so Jörg Weimann.