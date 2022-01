Auf ihrem Staatsbesuch in Kiew hat Außenministerin Annalena Baerbock der Ukraine im Konflikt mit Russland diplomatische Unterstützung zugesichert. Andreas Umland vom Schwedischen Institut für Außenpolitik sieht noch viele Möglichkeiten für ein härteres Vorgehen der EU gegen Russland.

Inmitten des Ukraine-Konflikts reist Außenministerin Annalena Baerbock zu ihren Antrittsbesuchen nach Kiew und Moskau. Am Montag sicherte die Grünen-Politikerin ihrem ukrainischen Amtskollegen in Kiew dabei diplomatische Unterstützung in der Auseinandersetzung mit Russland zu.

Für Andreas Umland, Ukraine-Experte am Schwedischen Institut für Außenpolitik, geht das nicht weit genug. Es habe in den vergangenen Wochen eine außergewöhnliche rhetorische Eskalation gegeben, warnt der Politologe, die über alles hinausgehe, was man seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion erlebt habe.

Viel Potenzial für härtere Sanktionen

Die EU sei weiterhin der größte Handelspartner und ausländische Investor für Russland, erklärt der Ukraine-Experte. "Damit hat die Europäische Union enorme ökonomische Hebel zur Verfügung, die sie aber nur sehr beschränkt nutzt." Die 2014 eingeführten Sanktionen würden nur einen winzigen Teil der russischen Wirtschaft treffen. Das Potenzial für härtere Sanktionen der EU gegen Russland sei aber wesentlich größter.

Die EU habe gegenüber Moskau zu lange auf Appelle und Dialogbereitschaft gesetzt, kritisiert Umland. "Putin hat sich immer noch mehr ermutigt gefühlt, durch das Fehlen einer materiellen Antwort auf seine Vorstöße, noch weiterzugehen." Deswegen müsse die EU ihr großes Instrumentarium im Finanz- und Technologiebereich und bei den Investitionen nun endlich gegen Russland zum Einsatz bringen.