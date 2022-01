Die rot-grün-rote Berliner Regierung hat auf ihrer Klausurtagung am Wochenende ihre Vorhaben für die ersten 100 Amtstage konkretisiert. Kai Wegner, Landesvorsitzender der Berliner CDU, kritisiert das fehlende Tempo beim Wohnungsbau und der Verbeamtung von Lehrkräften.

Besser Kennenlernen und die ersten Regierungsprojekte auf den Weg bringen. Das hatte sich die neue rot-grün-rote Berliner Regierung am Wochenende für ihre Klausurtagung im Brandenburgischen Nauen vorgenommen. Das Ergebnis ist ein Papier mit 40 konkreten Punkten, bei denen Rot-Grün-Rot in den nächsten 100 Tagen deutliche Fortschritte machen will.

Kai Wegner, der Landesvorsitzende der Berliner CDU, vermisst auch nach der Klausurtagung die notwendige Dringlichkeit bei der rot-grün-roten Regierung. "Wir erwarten, dass die Stadt und die Verwaltung funktioniert", sagt Wegner. "Es gab quälend langwierige Koalitionsverhandlungen und jetzt legt man 40 Punkte vor, bei denen es auch nur um Kommissionen geht", kritisiert der Berliner CDU-Chef. Das sei zu wenig.

Mehr Tempo beim Wohnungsbau und der Verbeamtung

Etwa beim Thema Wohnungsbau fordert Wegner mehr Tempo. Es sei zwar gut, dass RGR ein Bündnis für den Wohnungsbau installieren will. Doch er hätte sich gewünscht, dass inzwischen zumindest feststeht, wer zu diesem Bündnis gehören soll, so der CDU-Politiker. Noch sieht Wegner aber große Unterschiede in der rot-grün-roten Koalition, bei der Frage wie das Ziel von mehr bezahlbarem Wohnraum erreicht werden soll.

Auch beim Thema Verbeamtung von Lehrerinnen und Lehrern sieht Wegner schnellen Handlungsbedarf. "Wir fordern seit vielen Jahren die Wiederverbeamtung von Lehrkräften." Er könne nicht verstehen, warum jetzt noch über Eckpunkte gesprochen wird. Gut ausgebildete Lehrkräfte müssten in der Stadt gehalten werden, fordert Wegner. "Hier muss Berlin endlich liefern."