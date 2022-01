Wer sind die Menschen über 50, die noch nicht gegen Corona geimpft oder gar impfskeptisch sind? Die länderübergreifende Studie "50+ in Europa" zeigt: Häufig sind diejenigen finanziell schlechter gestellt, arbeitslos und weniger gut gebildet. Tessa Hannemann vom Max-Planck-Institut stellt die Ergebnisse vor.

Die europaweite Studie "50+ in Europa" liefert Daten über den Alltag, die Sorgen, den Ruhestand und die Familien von Menschen über 50. Und sie kann Antworten geben: Wer sind die Menschen in dieser Zielgruppe, die noch immer nicht gegen Corona geimpft sind?

Tessa Hannemann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, das die Umfrage in Deutschland durchgeführt hat. Sie hat festgestellt, "dass unter unseren Befragten vor allem diejenigen, die finanziell schlechter gestellt sind, eher ungeimpft sind, also die im unteren Viertel der Skala. […] Dazu hat das Arbeitsverhältnis auch noch eine Rolle gespielt: Arbeitslose waren sehr viel häufiger ungeimpft oder skeptisch einer Impfung gegenüber."

Menschen mit höherer Bildung sehr viel häufiger geimpft

Auch die Gesundheit habe eine Rolle gespielt, so Hannemann: "Menschen, die schon eine Vorerkrankung hatten, waren sehr viel häufiger geimpft als Menschen ohne Vorerkrankung."

Und auch der Faktor Bildung habe sich als relevant erwiesen: "Menschen mit einer höheren Bildung waren sehr viel häufiger geimpft als Menschen mit einer niedrigeren Bildung."