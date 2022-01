Am Wochenende hat sich die Berliner Landesregierung zu ihrer ersten Klausur getroffen. In den Vorhaben für die ersten 100 Tage soll auch der Radwegeausbau gestärkt werden. Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) erklärt, wichtig sei dabei vor allem, schnell ans Umsetzen zu kommen.

Berlins Umwelt- und Verkehrssenatorin Jarasch hat angekündigt, dass schnell mehr Radwege in der Stadt entstehen werden.



Dazu müsse die Zusammenarbeit mit den Bezirken verbessert werden, so die Grünen-Politikerin. In der Vergangenheit sei sehr viel Zeit mit Formalitäten vertan worden. Das müsse sich ändern und sei auch im Interesse der Bezirke.



Der Berliner Senat hat bei einer Klausurtagung am Wochenende sein Programm für die ersten 100 Tage im Amt ausgearbeitet.



Dabei ging es auch um die Verkehrspolitik. Zentrales Thema ist die Wohnungspolitik. So soll zügig ein Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbaren Wohnraum gegründet werden.