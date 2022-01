Am Freitag will der australische Einwanderungsminister darüber entscheiden, ob der Tennisspieler Novak Djokovic an den Australian Open in Melbourne teilnehmen darf oder nicht. Journalist Daniel Müksch hat eine Biografie über Djokovic geschrieben und sieht bei ihm Ehrgeiz, Trotz und die große Sehnsucht nach der Liebe des Publikums.

Die Schärfe und die Dauer des Gezerres hätten ihn schon etwas überrascht, sagt Müksch. "Allerdings muss man schon sagen, dass das natürlich zwei Züge waren, die aufeinander zugerast sind", so der Autor. Der Serbe habe in den vergangenen Monaten immer wieder seine Impfskepsis mitgeteilt - und die Australier hätten klargemacht, dass sie eigentlich nur geimpften Spielern Eintritt gewähren.

Für Djokovic geht es bei diesen Australian Open laut Müksch darum, seinen 21. Grand-Slam-Titel zu holen - als einziger Tennisspieler der Geschichte. "Das würde natürlich auch den letzten Kritiker, den letzten Zweifler daran, ob er der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten ist, ein wenig zum Verstummen bringen." Der Serbe habe schon öfter ein gewisse Trotzhaltung an den Tag gelegt - "und die kann man in Australien nun auch wieder bewundern".

"Er wäre so gern so beliebt wie Nadal oder Federer"



Müksch sagt, er sei sich sicher, dass Djokovic den Rekord der meisten Grand-Slam-Titel brechen wird - wenn nicht in Melbourne, dann anderswo. "Er ist - das muss man sagen - im Vergleich zu seinen Konkurrenten mit 34 noch jünger und er hat ja noch ein paar Jahre."

Allerdings strebe er auch nach der Anerkennung des Publikums, so der Biograph: Djokovic wäre gern so beliebt wie seine Spielerkollegen Rafael Nadal oder Roger Federer, denen die Herzen nur so zuflögen. "Dieses Scheitern zieht sich nun auch durch seine Karriere. Und da hat natürlich das Kapitel in Australien jetzt nun nicht dazu beigetragen, dass er in die Ecke eines Fan-Lieblings rückt."