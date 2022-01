Die Berliner Luft wird besser: Das zweite Jahr in Folge wurden an allen Messstellen die Jahresgrenzwerte für Luftreinheit im Durchschnitt eingehalten. Mobilitätsforscher Andreas Knie spricht sich trotz der Besserung gegen die Aufhebung von Dieselfahrverboten aus.

"Die Luft ist noch nicht so viel besser - es sind Durchschnittswerte", sagt Andreas Knie, Leiter der Forschungsgruppe Mobilität am Wissenschaftszentrum Berlin. Laut der Weltgesundheitsorganisation überschreiten demnach die Werte noch an zu vielen Tagen entsprechende Grenzwerte: "Wir haben zwar eine bessere Luft, aber die ist immer noch nicht rein."

Außerdem zeigten die besseren Werte, dass mit den Mitteln der Politik geschafft wurde, die Luft sauer zu haben: "Und die wollen wir doch sauber erhalten." Daher sollten die Regiulierungen etwa für Dieselfahrzeuge bleiben, so Knie.



Hinzu komme, dass in den vergangenen zwei Jahren die Menschen weniger mit dem Auto in der Stadt unterwegs seien: "Das heißt, die Pandemie hat uns hier tatsächlich auch in Berlin eine bessere Luft verschafft."



Auch Brandenburg müsse sich für die Luftqualität etwas einfallen lassen, sagt der Experte. "Die Luftqualität ist natürlich nicht nur vom Verkehr abhängig, sondern von vielen Einflüssen." Der Mobilitätsforscher verweist auf den Braunkohletagebau und die Braunkohleverstromung. Man müsse für weniger Emissionen sorgen - etwa durch regenerative Energien und mehr elektrische Fahrzeuge im Straßenverkehr, so Andreas Knie.