Die Energiepreise in Deutschland steigen aktuell. Vor allem die Preise für Erdgas sind für den Anstieg verantwortlich. Derzeit sind die Erdgasspeicher halb leer, sagt der Experte für Energispeicher, Sebastian Bleschke. Er erklärt, wie es zu diesem Tiefststand kommt.

Über die Speichermenge von Erdgas in Deutschland sagt Sebastian Bleschke: "Der aktuelle Füllstand beträgt knapp 50 Prozent. Und das ist tatsächlich ein historischer Tiefststand." Zum Vergleich: In den vergangenen Jahren lag der Speicherstand um diese Zeit bei etwa 70 Prozent. Bleschke ist Geschäftsführer der Initiative Energiespeicher, einem Zusammenschluss von Betreibern deutscher Gas- und Wasserstoffspeicher.

Einfluss von Angebot und Nachfrage auf die Gasmenge und den Preis



Ob die aktuelle Menge reicht, um über den Winter zu kommen, hänge von den Temperaturen ab. Bereits im vergangenen Jahr sei man mit einem niedrigen Füllstand in den Sommer gegangen. "Und nach dem Coronajahr hat sich die Konjunktur erholt und das hat wirklich zu sehr starken Nachfrageanstiegen geführt und das Angebot ist da letztlich nicht hinterhergekommen", so Bleschke.

Der politische Einfluss auf die Gaspreise

"Klar ist, dass die Politik der Rahmen für den Markt setzt." Nun müssten einige Energiediscounter Insolvenz anmelden, da sie vor allem auf eine kurzfristige Gasbeschaffung gesetzt haben, erklärt der Experte. Das sei auch mit hohen Risiken verbunden gewesen und könne mit hohen Preisen einhergehen.

Mit Blick auf die Versorgung von Verbrauchern wie Haushaltskunden oder auch Krankenhäusern sagt Bleschke: "Da muss man schon kritisch hinterfragen, ob es richtig ist, gerade diese schützenswerten Kunden mit einer sehr risikoreichen Beschaffungsstrategie zu versorgen." Deutschland habe eine ausgedehnte Gasleitungsstruktur, die nicht ausgelastet sei: "Es fehlt letztendlich an dem Gas, nicht an den Leitungen", so der Geschäftsführer der Initiative Energiespeicher.