Die Omikron-Welle hat Deutschland erreicht. Janosch Dahmen, Gesundheitsexperte der Grünen im Bundestag, geht von bald 100 000 Neuinfektionen am Tag aus. Er spricht sich für ein Priorisieren bei PCR-Tests aus und eine Steigerung der Impfquote in Deutschland.

"Ich gehe davon aus, dass diese Omikron-Wand, die sich da gerade vor uns aufbaut, noch deutlich ansteigen wird", sagt Janosch Dahmen, Bundestagsabgeordneter von Bündnis90/Die Grünen und Leiter der AG Gesundheit seiner Fraktion. Der Politiker rechne damit, dass bei den Corona-Neuinfektionen in den nächsten sieben Tagen die Marke von 100 000 am Tag überschritten werde.

Dahmen "Es ist nicht möglich, innerhalb von wenigen Tage, Testmöglichkeiten auszubauen"

Die Kapazität der PCR-Tests werde gebraucht. Daher müssten diese Tests prioritär etwa für die Diagnostik von Schwersterkrankten und für das medizinische Personal bereitgehalten werden, so Dahmen. "Das kann bedeuten, dass im Einzelfall, beispielsweise beim Freitesten, es zu Verzögerungen kommt. Das bedeutet nicht nur lange Schlangen vor den Test-Zentren, sondern auch, dass es dauert, bis das Test-Ergebnis vorliegt."

Die Situation werde sich erst wieder verbessern, wenn man die derzeit weiter in die Höhe schnellenden Fall-Zahlen unter Kontrolle bringe. "Nur mit Fallzahlen in einem beherrschbaren Niveau werden auch solche Infrastruktur wie Labore und Testkapazitäten uns helfen können."



Impfquote steigern: "Das muss die Priorität sein"

Dass bei Infizierten mit der Omikron-Variante des Coronavirus die Erkrankung statistisch milder verlaufe als etwa bei der Delta-Variante bedeute nicht überall einen milden Verlauf. Besonders Ungeimpfte erkrankten schwer, so der Gesundheitsexperte. Zudem sei ein Vergleich mit anderen Ländern schwierig, da es in Deutschland eine vergleichsweise niedrigere Impfquote und eine ältere Bevölkerung gebe. "Und wir haben ausgerechnet auch bei vielen alten Menschen noch Impflücken", so Janosch Dahmen.



Bei vielen Erkrankten werde das Gesundheitswesen belastet - aber auch Teile des gesellschaftlichen Lebens würden etwa durch Ausfall von Lehrern oder Angestellten in Supermärkten eingeschränkt. "Erst mit einer weiter immunisierten Bevölkerung werden wir uns auch kommenden Wellen viel resoluter entgegenstellen können und den Weg aus dieser schweren Zeit herausfinden."