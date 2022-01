In Berlin sind die Corona-Zahlen besonders hoch - hier liegt die Inzidenz bei rund 856, im Bezirk Neukölln bei über 1000. Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) glaubt, die 2G-Plus-Regel in der Gastronomie kann helfen. "Der Wellenbrecher war dann am Ende immer ein verändertes intrinsisches Verhalten der Menschen."