Die Nato und Russland kommen in Brüssel zusammen - und unternehmen einen neuen diplomatischen Anlauf in der Ukraine-Krise. Stefanie Babst, die viele Jahre in Nato-Führungsfunktionen tätig war, spricht davon, in einem ersten Schritt einen "Punktsieg" für beide zu ermöglichen.

In Brüssel wird ein neuer diplomatischer Anlauf in der Ukraine-Krise unternommen. Dazu tagt erstmals seit gut zwei Jahren der Nato--Russland-Rat wieder. An der Sitzung nehmen die Botschafter der 31 Länder teil. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte das Treffen angeregt, weil Russland Truppen an der ukrainischen Grenze zusammengezogen hat.

Nicht auf maximale Forderungen eingehen

Es sei wichtig, nicht auf maximale Forderungen Russlands seitens der Nato einzugehen, sagt Stefanie Babst, die viele Jahre in Führungsfunktionen bei der Nato tätig war. "Es geht darum, dass beide Seiten das Gefühl bekommen, dass sie durchaus einen ersten Punktsieg einfahren können."

Im zweiten Schritten dann komplizierte Themen angehen



In einem zweiten Schritte gehe es dann um die "dickeren Bretter", wie Mittel- und Kurzstrecken-Raketen in Europa und die Raketenabwehr der Nato, so Babst. Man dürfe sich nicht verzetteln in schwierigen Punkten, wie der Absage eines Nato-Beitritts der Ukraine. "Man muss die sehr großen, strittigen Themen erst einmal ausklammern."

Die Nato befürchtet, dass Moskau einen Angriff auf die Ukraine plant. Russland verlangt hingegen von der Nato, dass sie sich nicht weiter nach Osten ausdehnt und die Ukraine nicht in das Militärbündnis aufnimmt.