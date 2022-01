Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin liegt derzeit bei knapp 740 – das ist der zweithöchste Wert bundesweit. Große Personalausfälle in der kritischen Infrastruktur gebe es bisher aber nicht, sagt Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Die Stadt sei zudem gut auf eine Omikron-Welle vorbereitet.

Spranger sieht die kritische Infrastruktur der Stadt in der aktuellen Corona-Welle nicht gefährdet. Bisher gebe es noch kein Problem, so die Innensenatorin. Sie stehe mit Polizei und Feuerwehr in engem und regelmäßigem Kontakt.

Spranger: Notfallpläne für Personalausfälle

Jeder in Berlin müsse sich darauf verlassen können, dass ihm im Notfall geholfen wird. Dafür gebe es spezielle Pandemie-Pläne: "Wir überprüfen und aktualisieren natürlich regelmäßig und müssen die Maßnahmen und Notfall-Pläne entsprechend anpassen", sagt Spranger. "Wir sprechen ja immer von der kritischen Infrastruktur. Deshalb passen wir das nicht nur in Berlin an, sondern stehen auch in Kontakt mit dem Bund-Länder Krisenstab."



Für den Fall, dass Personal in großem Umfang krankheitsbedingt ausfallen sollte, habe man bereits Kernbereiche definiert: "Denn wir müssen bei Polizei und Feuerwehr den Betrieb gewährleisten, auch mit Personalunterstützung", so die SPD-Politikerin. Zudem werde die flexible Arbeitszeit erweitert, sodass bei Ausfällen entsprechend reagiert werden könne.