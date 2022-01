Osteuropa-Expertin: "Wir befinden uns in einer Eskalationsspirale"

In dieser Woche wollen die USA und die NATO erneut mit Russland über eine mögliche Entspannung des Ukraine-Konflikts verhandeln. Gwendolyn Sasse vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien sieht kaum Handlungsspielraum für erfolgreiche Gespräche.

Obwohl sich Vize-Außenministerin Wendy Sherman und ihr russischer Amtskollege Sergej Rjabkow bereits von den Verhandlungen über das Atomabkommen mit dem Iran kennen, haben beide Seiten bereits vor dem offiziellen Beginn der neuen Verhandlungsrunde im Ukraine-Konflikt schwierige Gespräche angekündigt.

Wenig Verhandlungsspielraum

Russland habe vor den Gesprächen ganz klar Maximalpositionen definiert, erklärt Gwendolyn Sasse, wissenschaftliche Direktorin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien. "Zum einen will Russland - und das haben sie schon geschafft - auf Augenhöhe mit den USA und der NATO verhandeln. Zum anderen will man Sicherheitsgarantien erzwingen und die NATO-Osterweiterung stoppen."

Da die NATO bereits 2008 indirekt sowohl der Ukraine als auch Georgien einen Beitritt zum Militärbündnis in Aussicht gestellt habe, sei es schwierig Russland nun eine gegenteilige Garantie zu geben, so Sasse. Deswegen sei es unklar, wieviel Verhandlungsspielraum es überhaupt für die Gespräche gebe.

Kaum Chancen auf weiterreichende Verständigung

Es sei durchaus möglich, dass Putin nur den Anschein von Verhandlungswillen signalisieren will, sagt die Osteuropa-Expertin. "Dann kann man aus russischer Perspektive sagen, wir haben versucht zu verhandeln, aber es hat zu nichts geführt und das kann sogar die Legitimation für ein weiteres Vorgehen in der Ukraine sein."

Der beste Fall für die Gespräche sei daher eine Deeskalation. Weiterrechende Verständigungen über die NATO und eventuelle Sicherheitsgarantien erwartet Sasse nicht. Man befinde sich jedoch weiterhin in einer Eskalationsspirale, in der die Verhandlungen bisher noch keine Entspannung gebracht hätten.