Geflügelpest: Brandenburg verhängt Stallpflicht in Risikozonen

Für Geflügelhalter in Brandenburg gilt ab Samstag eine landesweite Stallpflicht in Risikozonen. Sie soll verhindern, dass die Vogelgrippe von Wildvögeln in Nutztierbestände gelangt. Die Branche habe inzwischen schon Routine im Umgang mit der Geflügelpest, sagt Katharina Standke vom Landesverband der Geflügelwirtschaft.