Virologe Stöhr: "Omikron weist in Richtung Ende der Pandemie"

Am Freitag haben Bund und Länder neue Beschlüsse zur Eindämmung der Omikron-Welle gefasst. Der Virologe Klaus Stöhr hält die verkürzte Quarantäne für sinnvoll, die 2G+-Regelung in der Gastronomie aber nicht. Der Trend gehe in Richtung Ende der Pandemie.