Die Unruhen in Kasachstan gehen weiter. Alle externen Beobachter seien über das Ausmaß der Gewalt in Südkasachstan geschockt, so Manfred Grund. Er ist geschäftsführender Vorsitzender der deutsch-zentralasiatischen Parlamentariergruppe und verurteilt insbesondere den von Präsident Kassym-Jomart Tokajew am Freitag (07. Januar 2022) erteilten Schießbefehl auf Demonstrierende. Diese haben die Erlaubnis, ohne Vorwarnung zu schießen."Der Schießbefehl ist völlig inakzeptabel", sagt Gruber und appelliert an den Präsidenten diesen einzustellen.

Gesellschaftliche Strukturen in Kasachstan schwierig

Neben der andauernden Corona-Pandemie macht der CDU-Politiker die gesellschaftlichen Strukturen im Land als einen der Gründe für die Eskalation aus. "Wir haben eine wirtschaftliche und politische Elite, in denselben Familien. Es gibt Clans, die sehr bekannt sind, aber auch breite Teile der Bevölkerung, die von einer Wohlstandsentwicklung weit entfernt ist, sagt Gruber. Die Erhöhung der Gaspreise sei dabei nur der Tropfen auf den heißen Stein gewesen, aber nicht die Ursache für die Proteste, so seine Einschätzung.