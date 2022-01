"Meine Verwandten fragen, was ich in Deutschland über Kasachstan höre"

Wegen der anhaltenden Unruhen in Kasachstan wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Nun hat der Präsident der Polizei einen Schießbefehl erteilt. Irina Peter lebt in Deutschland und berichtet, dass ihre Verwandten in Kasachstan mit blockiertem Internet und Telefon konfrontiert sind.