Giffey ist für 2G-Plus in der Gastronomie - Alternative "komplette Schließung"

Der Hotel- und Gaststättenverband kritisiert die geplante 2G-Plus-Regelung für die Gastronomie. Sollte das beschlossen werden, wäre das eine Katastrophe für die Branche. Damit hätten nur noch Geboosterte Zutritt in Cafés und Restaurants sowie Zweifachgeimpfte mit aktuellem Negativ-Test.

Giffey sieht als Alternative für 2G-Plus nur die Schließung

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) antwortet darauf bei uns im Inforadio: "Die Alternative ist die komplette Schließung." Gerade in der Gastronomie seien Menschen in engen Räumen ohne Masken zusammen - dafür müsse es eine Lösung geben.

Bund-Länder-Runde am Freitag

Am Freitag Nachmittag ist ein Treffen von Bund und Ländern angesetzt. "Ich gehe davon aus, dass das heute auch beschlossen werden wird, dass das bundesweit gilt", so Giffey zur 2G-Plus-Regel in der Gastronomie.

Giffey erwartet Diskussion um verkürzte Quarantäne



Zudem unterstütze sie eine verkürzte Quarantäne in der kritischen Infrastruktur, so Giffey. Wichtig seien klare Regelungen, die nachvollziehbar durch Gesundheitsämter umsetzbar seien. Einigkeit gibt es unter den Bundesländern dazu bislang nicht. "Wir müssen schauen, wie die Diskussion verläuft." Es können zu Ausgestaltung innerhalb der Länder kommen, aber: "Einen bundeseinheitlichen Rahmen zur Orientierung und Umsetzung, den finde ich schon richtig."