Die neuen Quarantäneregeln seien wichtig gewesen, damit alle Bereiche der kritischen Infrastruktur auch weiterhin arbeitsfähig seien, so Woidke. Wenn keine Symptome vorliegen wird die Quarantäne ab dem 15. Januar auf zehn Tage verkürzt. In Berufen im Gesundheitswesen ist Freitesten mit einem PCR-Test, in allen anderen Berufen mit anerkannten Schnelltests nach sieben Tagen möglich.

Woidke bezeichnet neue Regeln als "Vorsichtsmaßnahme"



Für Restaurant- und Barbesuche gilt künftig außerdem bundesweit 2G-Plus – außer in Sachsen-Anhalt. Woidke nennt das eine "Vorsichtsmaßnahme", die wegen Omikron zusätzlich wichtig sei, um die Infektionsdynamik zu brechen.



"Im Restaurant ist es mit ner FFP2-Maske schwierig Speisen oder Getränke zu sich zu nehmen", erklärt der SPD-Politiker die neue Maßnahme mit Fokus auf die Gastro. "Wir werden bei diesem harten Kurs bleiben müssen, um die Infektionskurve deutlich abzusenken", so seine Einschätzung zur Omikron-Lage.