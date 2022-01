Nach mehr als drei Monaten haben die spanischen Behörden den Ausbruch des Vulkans Cumbre Vieja auf der Insel La Palma am 26. Dezember 2021 offiziell für beendet erklärt. Simon Märkle, der mit seiner Familie in El Paso lebt, sieht eine große Solidarität mit den Bewohnern.

Simon Märkle berichtet, dass sein Haus nicht in Gefahr war, da die Lava sonst den Berg hätte hochlaufen müssen. Aber es habe schon Bedenken gegeben, dass an anderer Stelle was passiert: "Deswegen gab es immer schon ein mulmiges Gefühl", so der Inselbewohner.

Situation weiter schwierig

Märkles Einschätzung nach ist die Situation vor allem für die Leute schwierig, die evakuiert wurden und noch nicht zurückgekehrt sind: "Der Druck steigt, dass man zurück möchte", aber bisher sei nur ein Teil der Bewohner in die Häuser zurück gekommen. Märkle berichtet jedoch von einer großen Solidarität unter den Inselbewohnern der Kanaren, sowie in Spanien und auch international.

Unterstützung vom Staat

Es seien viele Spenden gesammelt worden. Zudem habe jeder, der sein Haus verloren habe, ein direktes Anrecht auf Geld vom spanischen Staat. Märkle erwähnt auch, dass die lokale Regierung nach Wohnungen für diejenigen suche, die eine verloren hätten. Diese dürften dann über mehrere Jahre zunächst mietfrei wohnen. Auch sei Unterstützung für den Wiederaufbau zugesagt worden.