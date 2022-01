In Brandenburg entspannte sich zunächst die Corona-Lage, nun kündigt sich Omikron an. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) rechnet damit, dass Quarantänezeiten angepasst und spezielle Regeln für die kritische Infrastruktur kommen werden.

Gesundheitsministerin Nonnemacher rechnet in den kommenden Tagen mit validen Zahlen zum Infektionsgeschehen. Für unvollständige Zahlen hätten die Feiertage gesorgt. Arztpraxen seien geschlossen gewesen, Labore hätten weniger Aufträge abarbeiten können, Meldungen der Gesundheitsämter seien verzögert angekommen, schildert die Grünen-Politikerin.

Brandenburg vor dem Kipp-Punkt

Nonnemacher berichtet, dass es bislang in Brandenburg ein dezentes Absinken der Inzidenzen gebe, wenn auch von einem hohen Niveau aus. Mit Blick auf Omikron warnt sie allerdings: "Dieser Kipp-Point, dass es in Brandenburg jetzt wieder beginnt anzusteigen unter Omikron-Einfluss - der ist eigentlich jeden Tag zu erwarten." Sie warte, was die Zahlen heute bringen werden.

Debatte um kritische Infrastruktur

"Es wird auf eine Anpassung der Quarantänezeiten allgemein hinauslaufen", sagt die Ministerin: "Dass die verkürzt werden, das erwarte ich". Es brauche darüber hinaus "spezielle Regelungen" für Beschäftigte in der sogenannten kritischen Infrastruktur: "Sonst bricht dort der Betrieb zusammen, das ist ganz klar und darübe müssen wir reden, das kann nicht jedes Bundesland eigenständig machen", so die Grünen-Politikerin.