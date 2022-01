Helge Lindh, der im Innenausschuss des Bundestags sitzt, berichtet, dass er bereits vor Corona erlebt habe, was für einen Raum Morddrohungen im digitalen Raum einnehmen. Nun erlebe er das zunehmend auch im "Querdenker-Bereich, nicht nur was Morddrohungen betrifft, sondern auch was aggressives Verhalten angeht." Lindh berichtet von einem entsprechenden Vorfall am Dienstag.

Lindh: Zunehmende Enthemmung und Radikalisierung

"Ich kann das leider nur bestätigen und sehe da eine zunehmende Enthemmung und auch Radikalisierung und auch sehr fragwürdige Thesen in Bezug auf unsere Demokratie", so Lindh. Im Bundestag tausche man sich unter den Abgeordneten zu wenig über diese Erfahrungen aus, sagt der SPD-Politiker. Er selbst versuche, sich nicht von der Angst beherrschen zu lassen "und gehe da eher offensiv mit um - also in den demokratischen Gegenangriff - und mache das dosiert auch immer wieder öffentlich."

Forderung an Gesetzgeber und an die Gesellschaft

Man müsse darauf achten, dass etwa das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch funktioniere: "Das macht nur Sinn, wenn beim Bundeskriminalamt die Informationen ankommen, wenn die Meldepflicht umgesetzt wird, wenn auch wirklich Löschungen erfolgen." Andernfalls müsse der Gesetzgeber nachsteuern. Es müsse zudem möglich sein, dass die Personen in solchen Chatgruppen identifiziert und bestraft werden.



Darüber hinaus wünscht sich der SPD-Politiker auch eine Kultur der Gegenrede: "Und das heißt, dass die schweigende große Merhheit auch lauter werden muss", so Lindh.