Nach SPD, Grünen und FDP unterstützt auch die Union eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier (SPD).

Die Präsidien von CDU und CSU haben beschlossen, eine entsprechende Empfehlung an die eigenen Wahlleute in der Bundesversammlung zu geben.

CDU-Parteichef Armin Laschet sagte dazu, dass man gerade in der Corona-Zeit eine so wörtlich "glaubwürdige Stimme" an der Spitze des Staates brauche - die unterschiedliche Sichtweisen zusammenbringe. Steinmeier habe eine hohe Wertschätzung und das Amt gut ausgefüllt. CSU-Chef Markus Söder sagte, Steinmeier finde in schweren Zeiten die richtigen Worte.

Die Union hat zunächst offen gelassen, ob sie eine eigene Kandidatin oder einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken will. Die AfD hat dagegen inzwischen angekündigt, dass sie das machen will. Wer für die Partei kandidieren will, steht aber laut einem Sprecher noch nicht fest.

Steinmeier hat bei der Wahl am 13. Februar aber allein schon mit den Stimmen der Ampel-Koalition die nötige Mehrheit sicher.