Die Lausitz steht vor einem Strukturwandel. Insbesondere mit dem geplanten Bahnwerk in Cottbus sei dieser auf einem guten Weg, so der Lausitzbeauftragte der Landesregierung. Einen möglichen vorgezogenen Kohleausstieg sieht er jedoch kritisch.

In diesem Jahr solle der Grundstein für das neue Bahnwerk in Cottbus gelegt werden, berichtet Freytag. Ab 2024 sollen dort ICE-Züge gewartet werden. Damit würden mehr als 1000 Industriearbeitsplätze geschaffen, die auch für diejenigen geeignet seien, die bislang in den Bergwerksbetrieben gearbeitet haben, so Freytag.

"Wir haben hoch qualifizierte, hoch ausgebildete Mechatroniker und Handwerker in den Bergwerksbetrieben, die hier eine super gute Zukunft finden können." Schon jetzt kooperierten der Betreiber Leag und die Bahn bei der Ausbildung. So bekomme man junge und flexible Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betont der Lausitzbeauftragte.

Kohleausstieg bis 2030: "Noch viel zu tun"

Die Pläne der Bundesregierung, den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen, sieht Freytag skeptisch. Erst müssten genug neue Arbeitsplätze vorhanden und die Energieversorgung gesichert sein. Im vergangenen Jahr habe es trotz des großen Anspruchs wenig Zu- und Ausbau bei den erneuerbaren Energien gegeben. "Ich glaube, da ist noch viel auch technisch auf der Energieerzeugungsseite zu tun."