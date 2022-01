In einem Monat beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Der sportpolitische Sprecher der SPD, Frank Ullrich, spricht sich gegen einen diplomatischen Boykott aus. Deutschland solle stattdessen Menschenrechtsverletzungen ansprechen und sich künftig häufiger selbst für die Austragung bewerben.

"Boykotts bringen aus meiner Sicht nichts", sagt Ullrich, der selbst als Biathleth an elf Olympischen Spielen teilgenommen hat. Deutschland solle stattdessen in Peking Flagge zeigen, Menschenrechte verteidigen und die eigenen Sportlerinnen und Sportler unterstützen, so der SPD-Politiker. Es sei Aufgabe von Politikerinnen und Politikern, Menschenrechtsverletzungen anzusprechen und für die eigenen Werte einzutreten.

Für Olympische Spiele in Deutschland werben

"Wenn wir es besser machen wollen, dann sollten wir auch die Olympischen Spiele mal wieder nach Deutschland holen", sagt Ullrich. Hierzulande ließen sich hervorragende und nachhaltige Spiele realisieren. "Wir sollten dafür werben, dass dann letzten Endes nicht solche Länder die Olympischen Spiele bekommen, wie es jetzt wieder der Fall ist", sagt Ullrich.