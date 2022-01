Der Arbeitsmarkt in der Region erholt sich weiter. Insbesondere Handel, Zeitarbeit, Sozial- und Gesundheitswesen, Handwerk und Industrie suchten Arbeitskräfte, sagt Matthias Loke von der Arbeitsagentur Berlin-Brandenburg.

Suche nach Arbeitskräften sehr hoch





"Wir haben für Brandenburg insgesamt rund 25 000 freie Stellen", so Loke. Das sei seit Monaten auf hohem Niveau. "Das zeigt, die Betriebe suchen Leute und wer Leute sucht, glaubt auch an eine wirtschaftliche Zukunft."

Weniger Menschen in Berlin arbeitslos gemeldet



Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im Dezember in Berlin fast 180 000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren weniger als im November und deutlich weniger als vor einem Jahr. In Brandenburg ist die Zahl der Arbeitslosen zwar im Monatsvergleich gestiegen. Mit fast 72 000 ist es aber der bislang niedrigste Stand am Ende eines Jahres.