"Niemand in der Energiewirtschaft will Atomkraft wiederbeleben"

Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, hat bekräftigt, dass ihre Branche in Deutschland auf Energiewende-Kurs sei. "Niemand in der deutschen Energiewirtschaft will die Atomkraft wiederbeleben", sagte Andreae angesichts der Pläne der EU, Investitionen in Atomkraft als nachhaltig einzustufen.

Atomkraft sei zu risikobehaftet

Atomkraft sei zu risikobehaftet, so Andreae. Doch Erdgas müsse als Übergangslösung in der Energiewende hin zu Erneuerbaren herhalten. Dauerhaft solle Erdgas nicht etabliert werden. Klar sei aber auch: Erdgas sei emissionsärmer als Kohle. "Wenn ich ein Kohlekraftwerk durch ein Gaskraftwerk ersetze, dann kann ich erst mal relevant CO2 einsparen."

Erdgas müsse ein Übergang sein





Ohne Gas drohe eine Energielücke: Allein mit Erneuerbaren sei Deutschland noch nicht in der Lage, den Energiebedarf zu decken, sagte Andreae. "Der Ausbau der Erneuerbaren muss voran gehen." Insgesamt nannte Andreae die Pläne der Ampel-Koalition "extrem ambitioniert".