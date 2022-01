Am Montag beginnt in der Region das neue Kitajahr. Babette Sperle vom Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden (DaKS) blickt wegen der nahenden Omikron-Welle mit Ungewissheit in die erste Kitawoche. Hoffnung bringen Lollitests, die bald verfügbar sein sollen. Eine Testpflicht an Kitas hält Sperle aber für problematisch.