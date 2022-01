Schulstart: Bildungssenatorin Busse (SPD) will an Stufenplan festhalten

Am Montag beginnt nach der Weihnachtspause auch in Berlin wieder die Schule. In der ersten Woche werden Schülerinnen und Schüler täglich getestet. Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) will flächendeckende Schulschließungen auch während der nahenden Omikron-Welle verhindern.