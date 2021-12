Die frühere Innenausschussvorsitzende Andrea Lindholz (CSU) hat die Vergabe ihres alten Postens an die AfD stark kritisiert. Es könne kein Vertrauensverhältnis entstehen, wenn die Partei des Ausschussvorsitzenden selbst teilweise vom Verfassungsschutz beobachtet werde.

Die AfD bekommt im neuen Bundestag unter anderem den Vorsitz im Innenausschuss - und das sorgt für Kritik: Ein sicherheitspolitischer Skandal - sagt die bisherige Vorsitzende des Innenausschusses, Andrea Lindholz, von der CSU: "Der Innenausschuss ist gerade der Ausschuss, in dem das Thema Extremismus besonders behandelt wird, in dem auch das Bundesamt für Verfassungsschutz berichtet. Da die AfD teilweise vom Verfassungsschutz beobachtet wird, hat man da den Bock zum Gärtner gemacht."



Aufgabe des Ausschusses sei es auch, Vorschläge zur Bekämpfung von Rechtsextremismus zu machen, da können niemand den Vorsitz habe, der selbst beobachtet würde, so Lindholz: "Wie soll ein Vertrauensverhältnis zu einem Ausschussvorsitzenden entstehen, dessen Parteimitglieder […] sowohl im Ausschuss als auch im Parlament immer wieder durch sehr extreme und extremistische Reden auffallen?"