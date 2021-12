Einer Studie vom ifo Institut für Makroökonomik und Befragungen zufolge sind die Maßnahmen jenseits der Bestrafungen und Einschränkungen, um Impfskeptiker umzustimmen, nahezu ausgeschöpft. Insbesondere ein Lockdown für Ungeimpfte und die 2G-Regel sorgten für mehr Bereitschaft, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, sagt Studienleiter Andreas Peichl.

Impf-Lotterie und Termine per Post



Belohnungen hätten einen Effekt - wie eine Bratwurst nach dem Impfen - aber hier sei schon vieles ausprobiert worden, so Peichl. Eine Prämie oder eine Impf-Lotterie wie in Dänemark sei noch eine Möglichkeit für Deutschland. Auch die Option, Ungeimpften einfach einen Termin per Brief zu schicken, kann ihm zufolge Wirkung zeigen. Ansonsten bleibe nur: "Wir müssen vom Zuckerbrot zur Peitsche wechseln."

Bestrafungen wie Bußgelder können helfen





Insgesamt zeige die Studie: "Appelle reichen nicht mehr aus." Man müsse auch den Druck auf Ungeimpfte erhöhen, sagte Peichl. Das bedeuteten dann letztlich Bestrafungen wie Bußgelder bei einer allgemeinen Impfpflicht. Ein Garant sei aber auch das nicht: "Es wir immer Menschen geben, die sich hartnäckig weigern werden, sich zu impfen."