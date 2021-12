Grünen-Politikerin Annalena Baerbock will als künftige Außenministerin eine wertegeleitete Außenpolitik machen. Ein notwendiger Kurswechsel, sagt der Außenpolitikexperte Gustav Gressel, weil Deutschland in der Vergangenheit zu verhalten gegenüber Ländern wie China und Ungarn war.

Der Koalitionsvertrag ist unterschrieben. Die Ministeriumsposten sind verteilt. Wenn Olaf Scholz am Mittwoch vom Bundestag zum neuen Bundeskanzler gewählt wird, kann die neue Ampelregierung ihre Arbeit aufnehmen. In der Außenpolitik hat die künftige Außenministerin Annalena Baerbock bereits einen Kurswechsel angekündigt. Wertegeleitet soll ihre Politik sein und Ländern, die Menschrechte verletzten, will sie auf den Füßen stehen.

Es wäre ein willkommener Paradigmenwechsel in der deutschen Außenpolitik, sagt Gustav Gressel, leitender Wissenschaftler am European Council on Foreign Relations in Berlin. Auch aus der Sicht vieler europäischer Partner sei Deutschland im Umgang mit Ländern wie China, Russland, Ungarn und Polen sehr zurückhaltend gewesen. "Man hat sich da von Deutschland mehr Mut erhofft."

Klare Kante in der Außenpolitik

Annalena Baerbock traut der Außenpolitikexperte durchaus zu, eine stärkere außenpolitische Haltung zu entwickeln. Auch weil es bei den Grünen etwa zu Russland und der Balkanregion mehr außenpolitische Expertise gebe, als viele annehmen. "Es wird sich aber noch die Frage stellen, wie das Auswärtige Amt und das Kanzleramt ihre Arbeitsteilung machen."

Gerade innerhalb der EU habe Deutschland die außenpolitischen Zügel etwa mit Ungarn zu lange schleifen lassen, kritisiert Gressel. Die alte Bundesregierung habe es vermieden, Druck auf die ungarische Regierung auszuüben. "Hier erwartet man sich von den Grünen und den Sozialdemokraten, dass sie zukünftig klare Kante zeigen."