Die SPD hat auf einem Parteitag am Wochenende den Koalitionsvertrag gebilligt. Dennoch bleibt unklar, wer in der SPD welche Aufgaben in der neuen Ampel-Bundesregierung übernimmt. Aydan Özoğuz, Bundestagsvizepräsidentin der SPD, ist zurückhaltend beim Namen Karl Lauterbach.

Die SPD will an diesem Dienstag sagen, mit wem sie die einzelnen Ministerposten besetzen will. Sicher ist zunächst nur, dass Olaf Scholz Kanzler werden und Hubertus Heil Arbeits- und Sozialminister bleiben soll.

Lauterbach werde in "SPD-Familie" bleiben





Noch keine Klarheit gibt es dagegen bei der Nominierung für das Gesundheitsministerium. In der SPD gibt es Stimmen für, aber auch gegen den Gesundheits-Experten Karl Lauterbach.



Die SPD-Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoguz hat dazu gesagt, dass es in der Sozialdemokratie sehr viele gute Gesundheitspolitikerinnen und -politiker gebe. Unabhängig von der Besetzung des Ministerpostens werde Lauterbach in jedem Fall in der "SPD-Familie" bleiben.