In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag wieder leicht gestiegen. Mit jetzt knapp 442 ist sie aber immer noch niedriger als am vergangenen Montag. 81 Menschen sind innerhalb eines Tages mit oder an dem Virus gestorben.

Kritiker werfen FDP Kehrtwende vor





Inzwischen zieht auch die FDP eine Impfpflicht in Betracht. Das hat FDP-Chef Christian Lindner am Sonntag beim Parteitag der Liberalen deutlich gemacht. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Johannes Vogel wehrte sich gegen den Vorwurf, die FDP vollziehe hier eine Kehrtwende.

Gegen Fraktionszwang bei Impfpflicht

Es gehe nun darum, dass man sich nicht von Einschränkung zu Einschränkung hangele, so Vogel. Das sei für alle eine enorme Belastung. Eine solche Gewissensentscheidung sei im Bundestag bei dieser "medizinethischern Frage angemessen".