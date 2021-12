Sachsen hat eine besonders hohe Dichte an Corona-Skeptikern, die jetzt verstärkt aufmarschieren. Diese Menschen lehnten demokratische Grundwerte ab, sagt Michael Nattke, Fachreferent im Kulturbüro Sachsen, eine mobile Beratung gegen Rechtsextremismus. Die Polizei müsse stärker eingreifen.

Am Freitag sorgte ein Fackelaufmarsch vor dem Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) für Aufregung. "Wir beobachten seit einigen Wochen, dass die Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie immer aggressiver werden", sagt Nattke. Die Menschen, die dabei auf die Straße gingen, lehnten demokratische Grundwerte ab.

Die Proteste in Sachsen seien inzwischen von rechtsextremen Kräften dominiert. "Das gelingt dieser Bewegung sehr gut, zu suggerieren, dass man viele ist", sagt Nattke. Tatsächlich handle es sich im Grunde um einen Kern von 10 000 bis 15 000 Menschen, der auch schon vor Jahren bei den bei den Pegida-Demonstrationen teilgenommen habe. Das sei zwar eine große Zahl, sie werde aber nicht größer. "Im Grunde speist sich dieses Lager aus den immer gleichen Personen", sagt Nattke.

Proteste richten sich gegen die Diktatur als Ganzes

"Es geht dabei längst nicht mehr darum, die Maßnahmen zu kritisieren, sondern es geht schon längst inzwischen darum, gegen die politischen Entscheidungsträger und gegen die Demokratie als Ganzes vorzugehen", sagt Nattke. Oft werde davon gesprochen, dass man sich in einer Diktatur befinde, die es zu überwinden gelte. Damit könne man bei Teilen der ostdeutschen Bevölkerung Erinnerungen an die Proteste während der DDR-Zeit wecken.

Er wünsche sich, dass "endlich" Polizei und Behörden in Sachsen eingreifen, "und Demonstrationen, wenn sie denn nicht angemeldet sind, unterbindet", so Nattke. Das geschehe bisher in zu geringem Maß.