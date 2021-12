Schon unter normalen Bedingungen ist der Jahreswechsel in Berlin für die Polizei eine herausfordernde Zeit. In der Pandemie müssen die Beamtinnen und Beamten zudem Verbotszonen kontrollieren und mit unangemeldeten Demonstrationen umgehen. 2500 Polizisten sind dafür im Einsatz, berichtet Polizeipräsidentin Barbara Slowik.

An 53 Orten in der Stadt müsse die Polizei aufgrund der Infektionsschutzverordnung Ansammlungen sowie das Zünden von Feuerwerk unterbinden. Dazu gehörten etwa der Potsdamer Platz, das Kottbusser Tor oder der Breitscheidtplatz. Zudem gebe 56 Pyroverbotszonen, in denen auch das Mitführen von Feuerwerk untersagt sei, erklärt Slowik. Für die Kontrolle seien in der Silvesternacht 1600 zusätzliche Kräfte im Einsatz.

Corona-Demos: Slowik rechnet nicht mit Ausschreitungen

Zudem erwartet die Polizeipräsidentin mehrere unangemeldete Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in der Stadt. "Auch darauf werden wir einen deutlichen Fokus legen", sagt Slowik. Die Beamtinnen und Beamten hätten in den letzten Wochen Erfahrungen mit sogenannten Spaziergängen gesammelt. "Durch unsere Städtepräsenz und unser konsequentes Vorgehen konnten wir es absolut im Rahmen halten", so Slowik.

Auch für den Silvesterabend befürchte sie keine schwerwiegenden Ausschreitungen. "Wir sind präsent und mit insgesamt 2500 Kollegen auf den Straßen." Im Grunde müsse die Polizei ähnliche Aufgaben erledigen wie auch sonst, allerdings in geballter Form. "Dadurch ist diese Nacht für uns immer Schwerstarbeit", sagt Slowik.