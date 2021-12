Bei der Bundestagswahl 2021 hat die CDU deutlich verloren. Im Jahr 2022 soll mit Friedrich Merz an der Spitze ein Neunfang her. Um die Erneuerung zu schaffen, müsse man sich die Mitgleiderstruktur angucken und jünger, weiblicher, diverser werden, sagt das CDU-Mitglied Ruprecht Polenz.

"Wenn man die Mitgliederstruktur der CDU in den Blick nimmt als Volkspartei, dann fallen die Defizite auf: Wir sind zu alt, zu wenig divers und zu viele Männer", sagt Ruprecht Polenz – langjähriger Außenexperte der CDU, kurzzeitig auch ihr Generalsekretär, mittlerweile Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde und Gründungspate der KlimaUnion.

Polenz: CDU muss Arbeitsweise und Themen anpassen, um neue Mitglieder zu erreichen

Daher müsse die Partei jünger, weiblicher, diverser werden. Das könne man nur durch neue Mitgleider erreichen, so Polenz. Und diese könne man nur erreichen, "wenn die Arbeitsweise der Partei, die Themen, die sich die Partei vornimmt, genau diese Gruppen ansprechen."

Die nächste große Baustelle liege direkt vor der Partei, so das CDU-Mitglied. 2022 stehen die Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen an. "Da sind jeweils drei CDU-Ministerpräsidenten, die sich zur Wiederwahl stellen. Und das zu schaffen, ist nicht ganz einfach."

Wie ist Erneuerung zu schaffen und welche Rolle spielt Friedrich Merz?

In der Vergangenheit sei die CDU in der Erneuerung nicht mitgekommen, so Polenz: "Wer sich nicht erneuert, der bleibt stehen und muss dann den Abstand wieder aufholen, der inzwischen zur Gesellschaft eingetreten ist." Vor dieser Aufgabe stehe die Partei und das müsse auf allen Ebenen passieren.

Die Niederlage bei der Bundestagswahl habe auch strukturelle Grüne gehabt. Man könne Kanzlerkandidat Armin Laschet nicht allein dafür verantwortlich machen. Polenz sei überzeugt, dass der designierte CDU-Chef Merz der richtige sein werde, um die Partei wieder erfolgreich zu machen. Merz habe erkannt, dass er sich breit aufstellen müsse. Er habe großen Rückhalt in der Partei. Für Merz spreche außerdem, dass er ein sehr guter Fraktionsvorsitzender gewesen sei.