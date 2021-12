Feuerwerk aus dem Ausland: Was ist erlaubt? Wobei droht Strafe?

In Deutschland darf in diesem Jahr kein Feuerwerk verkauft werden. Einige Menschen versuchen das Verbot durch den Einkauf im Ausland zu umgehen. Welche Pyrotechnik eingefahren werden darf, worauf man achten muss und wofür es Strafen gibt, erklärt Astrid Prinz, Sprecherin des Hauptzollamts Frankfurt/Oder.

Die Einfuhr von Böllern aus Polen sei nicht verboten, sagt Astrid Prinz, Sprecherin des Hauptzollamts Frankfurt/Oder. Allerdings müsse das Zollamt überprüfen, ob die Menschen für Deutschland zugelassenes Feuerwerk mitbringen.

Feuerwerk der Kategorien F1 und F2

Pyrotechnik werde in vier Kategorien unterteilt. Unter das Kennzeichen F1 etwa falle Tischfeuerwerk: "Das darf man hier das ganze Jahr kaufen, wenn man zwölf Jahre ist." Zum Feuerwerk F2 gehöre das Feuerwerk, das man in den vergangenen Jahren zu Silverster kaufen konnte. Dieses könne man das ganze Jahr über in Polen kaufen. Zu beachten sei, dass man es ab 18 Jahren kaufen dürfe und es ordentlich gekennzeichnet ist - etwa mit dem CE-Kennezichen.

Für Pyrotechnik der Kategorien F3 und F4 ist ein Erlaubnisschein erforderlich - sonst drohen Geld- und Freieheitsstrafen

"F3 und F4 sind gefährlichere Feuerwerkskörper", so Astrid Prinz. Für den Kauf, Transport und die Handhabung sei ein Erlaubnisschein nach dem Sprengstoffgesetz erforderlich. "Und der liegt häufig bei den Reisenden nicht vor." Das Zollamt müsse diese Pyrotechnik beschlagnahmen. Den Menschen drohten zudem Geldstrafen und Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren.