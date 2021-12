Das Jahr 2021 war ein Jahr mit vielen Wetterextremen. Dazu gehörten Waldbrände in vielen Teilen der Welt, Höchsttemperaturen und die Flutkatastrophe in Deutschland. Der Klimaforscher Mojib Latif sagt, solche Extreme werde man öfter erleben. Außerdem spricht er über die Weltklimakonferenz und die Energieversorgung der Zukunft.

Hohe Temperaturen im Westen Kanadas bis zu 50 Grad und die Flut im Westen und Südwesten Deutschlands haben Mojib Latif, Leiter des Forschungsbereiches Ozeanzirkulation und Klimadynamik am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, im Jahr 2021 besonders beschäftigt: "So etwas hat's in Deutschland noch nie gegeben".

Bisher habe man gedacht, in Deutschland sei man einigermaßen sicher vor Wetterextremen: "Wir sind jetzt leider eines Besseren belehrt worden." Zudem zeigten Studien, "dass die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht ist heute gegenüber der vorindustriellen Zeit, dass wir solche Extreme erleben."

Zweifel an Umsetzung des Abkommens der Weltklimakonferenz

Mit Blick auf das Abkommen der Weltklimakonferenz in Glasgow sagt Mojib Latif: "Wenn wir jetzt zum Beispiel die Zerstörung der Wälder nehmen: So ein Abkommen hat es schon mal gegeben vor vielen Jahren und man hat sich nicht daran gehalten." Daher bleibe der Zweifel, ob sich die Länder nun daran halten würden. "Kohle ist ja nach wie vor der Hauptgrund für die globale Erwärmung", sagt der Wissenschaftler und ergänzt: "Da haben China und Indien in letzter Sekunde blockiert, dass es zu einer stringenteren Formulierung kommen würde."



Atomenergie als grün bezeichnen ist "Hohn"

Atomenergie als klimafreundlich einzustufen, wie es etwa Frankreich plane, sei keine Zwischenlösung zur Milderung des Klimawandels: "Das ist doch ein Hohn, wenn man Atomkraft als grün bezeichnen würde und wenn vielleicht noch Gelder dafür fließen." Die Atomkraft sei die teuerste Art der Energieversorgung und niemand wisse, was man mit dem Atommüll machen wolle.



Es sei möglich Deutschland, ohne fossile Brennstoffe und ohne Atomkraft klimaneutral zu machen, erklärt Latif. "Und diese Richtung wird ohnehin eingeschlagen werden. Und wer da nicht vorne auf der Lokomotive sitzt, der wird auch ökonomisch langfristig das Nachsehen haben", so der Wissenschaftler.