Ostukraine: "Die Menschen haben sich an den Krieg gewöhnt"

Seit acht Jahren harren in der Ostukraine Menschen aus - in einer entmilitarisierten Zone zwischen der ukrainischen Armee und den prorussischen Separatisten. Die Furcht vor einer russischen Invasion ist groß. Dennoch ist der Krieg zum Alltag geworden, berichtet Caritas-Ukraine-Koordinator Simon Schlegel.

"Es ist für die Menschen sehr schwierig, auszuhalten", so Schlegel. Wer die Region verlassen konnte, sei schon vor langer Zeit weggegangen. "Diejenigen Leute, die dort bleiben, haben oft keine Wahl. Es sind vor allem Leute, die älter sind, die vielleicht eine Krankheit haben, die viele Kinder haben." Für sie sei es schwierig, an einem anderen Ort neu anzufangen.

Waffengeräusche sind Alltag



Wer geblieben ist, habe sich an den Krieg gewöhnt, so Schlegel. "Sie kennen die Geräusche der Waffen. Sie wissen ungefähr, wann geschossen wird." Die meisten hätten Gärten, aus denen sie einen Teil ihrer Nahrungsmittel beziehen. "So kommen sie, zusammen mit der humanitären Hilfe, mehr oder weniger über die Runden."

Besonders große Not im Winter



Im Winter seien vor allem mangelnde Lebensmittel und Medikamente sowie die Kälte ein Problem, sagt Schlegel: "Ein sehr wichtiger Teil der Arbeit der Caritas ist die Winterhilfe, wo wir mit Briketts oder Kohle oder dort, wo es einen Markt für Heizmaterial gibt, auch mit Geld den Menschen helfen." Die Gasleitungen in der Region seien oft von Granatsplittern zerstört.