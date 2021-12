Über die Feiertage sind die offiziellen Corona-Fallzahlen gesunken, doch der Realität entspricht das nicht, erklärt das Robert-Koch-Institut. Die Menschen gehen seltener zum Arzt, es wird weniger getestet. Doch auch aus den geringen Fallzahlen könne man Trends ablesen, sagt Nicoletta Wischnewski, Leiterin des Gesundheitsamtes Charlottenburg-Wilmersdorf in Berlin.

"Wir sehen schon einen steigenden Trend im Hinblick auf die Inzidenz und wir sehen auch eine Zunahme von Omikron-Nachweisen", so Wischnewski. Ihre Behörde sei derzeit nicht in der Lage, tagesaktuell jede Zahl zu melden, doch man sei nah dran und die Zahlen seien deswegen auch unbedingt ernst zu nehmen.

Schwere der Erkrankung entscheidend



Entscheidend sei aus ihrer Sicht nicht die Sieben-Tage-Inzidenz, sondern die Schwere der Erkrankungen und die Hospitalisierungsrate, sagt die Leiterin des Gesundheitsamts. "In Berlin haben wir in den letzten Wochen, gottseidank, nach wie vor keine erheblich steigenden Zahlen in der Hospitalisierung."

Nachverfolgung nur bei besonders Gefährdeten



Bei der Nachverfolgung der Fälle konzentriere man sich auf die vulnerablen Gruppen wie etwa ältere Menschen, so Wischnewski. "Wir werden nicht mehr jeden einzelnen mehr nachverfolgen können, insbesondere nicht jede Kontaktperson. Das halten wir aber auch gar nicht für effizient." Dafür sei man in Charlottenburg-Wilmersdorf personell gut aufgestellt und bekomme auch Unterstützung von der Bundeswehr.