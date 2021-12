Am 29. Dezember 1991 trat das Stasi-Unterlagen-Gesetz in Kraft. Ab dem 2. Januar 1992 konnten ehemalige DDR-Bürger ihre Unterlagen einsehen. "Eine große Errungenschaft", sagt Tom Sello, der Berliner Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. "Man bekam sein Leben wieder in die eigenen Hände."

"Ganz wichtig war für viele, die von der Stasi verfolgt wurden, dass sie erst mal erfahren, was die Geheimpolizei alles gemacht hat, was sie in ihren Unterlagen gesammelt hat", sagt Sello. Dadurch hätten sie ihr Leben wieder in die eigenen Hände bekommen. Er persönlich habe im Jahr 1995 seine eigenen Akten einsehen können, erzählt der Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Manches hat die Stasi nicht herausbekommen



In den Akten habe man nicht nur den Verrat herauslesen können, sondern auch andere Aspekte: "Nämlich, wer zu einem gehalten hat, welche Menschen standhaft waren, welche eben keine Verräter waren." Bei ihm selbst sei herauskommen, dass es zwar Spitzel gab, die Berichte geliefert haben, aber es sei niemand aus seinem nahen Umfeld gewesen. "Und es gab durchaus auch Sachen, die die Stasi eben nicht rausbekommen hat", so Sello.

16.000 Anträge in diesem Jahr



Während der 30 Jahre, die das Stasi-Unterlagen-Gesetz nun gilt, habe es 7,4 Millionen Anträge auf Einsicht gegeben, sagt Sello - "und von denen sind ja noch lange nicht alle abgearbeitet". Allein 2021 seien noch einmal rund 16.000 Anträge hinzugekommen. Es sei wichtig, dass man sich immer noch über seine Geschichte vergewissern könne, betont Sello. "Wir müssen Aufklärung erhalten. Das wird auch für zukünftige Generationen immer wichtiger werden."