Alexander Fröhlich ist Sozialarbeiter, der für das Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte tätig ist. Er erinnert daran, dass es für die Ortskräfte der Bundeswehr in Afghanistan monatelang keine funktionierenden Prozesse gab, um Visa zu beantragen und zu erhalten.

Bei den Evakuierungsflügen Ende Augusthaben es laut Fröhlich kaum Ortskräfte geschafft, zu den Fliegern zu gelangen: "Es ist wirklich eine Schande, wie wir dort mit Menschen umgegangen sind, die uns jahrelang unterstützt haben in Afghanistan."



Seit September hat das Patenschaftsnetzwerk etwa 200 Personen über Drittstatt nach Deutschland geholt. Zu den 200 Personen gehören Ortskräfte und deren Familienangehörige. Die meisten wohnen noch in Flüchtlingsunterkünften oder Übergangswohnungen, erklärt der Sozialarbeiter. Die Ortskräfte müssen sich laut Fröhlich selbst um eine Wohnung kümmern: "Was für sie recht schwierig ist, da sie in der Regel noch im Sozialhilfebezug sind, noch kein Deutsch sprechen und die Familiengrößen mit um die acht Personen recht groß sind."