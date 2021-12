Der Gesetzgeber muss unverzüglich Regelungen für den Fall einer pandemiebedingten Triage in Krankenhäusern treffen, um Behinderte zu schützen.



Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden.



Damit haben die Richter der Verfassungsbeschwerde mehrerer Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen stattgegeben. Die Kläger befürchten nachteiligt zu werden, wenn allein die medizinische Erfolgsaussicht entscheidend ist. Das sieht bislang die Empfehlung medizinischer Fachgesellschaften vor.



Triage beschreibt eine Situation, in der Intensivstationen so überlastet sind, dass Ärzte nicht mehr alle Patienten ausreichend versorgen können und deshalb eine Auswahl treffen müssen.