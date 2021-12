Der Coachingmarkt ist oft unübersichtlich. Dennoch wollen sich viele Menschen coachen lassen, etwa vor Bewerbungsgesprächen. Die Bezeichnung "Coach" sei nicht geschützt und man müsse kritisch auswählen, erklärt Uwe Kanning, Professor für Wirtschaftspsychologie an der Universität Osnabrück.

Ein Coaching könne sinnvoll sein, wenn man in einem bestimmten Lebensbereich unzufrieden sei und Freunde und Bekannte nicht weiterhelfen könnten, so Kanning. "Gleichzeitig ist aber wichtig, dass diese Problem, das ich habe, nicht so grundlegend ist, dass ich beispielsweise einen Psychotherapeuten bräuchte."

Studien zeigen: Effekte gering



Der Wirtschaftspsychologe erklärt, dass es inzwischen eine ganze Reihe von Studien zu dem Thema gibt: "Die zeigen, unterm Strich kann Coaching hilfreich sein, aber die Effektstärken sind sehr gering. Das bewegt sich so im Bereich um die zehn Prozent." Das deute darauf hin, dass sehr viele Coachings ohne jede Wirkung bleiben.

"Ausbildung des Coaches genau anschauen"



Es sei schwierig, einen guten Coach zu erkennen, sagt Kanning. Wichtig sei, sich die Grundausbildung der Person anzuschauen. So könnten ein Psychologie- oder Pädagogikstudium eine gute Basis bieten. Auch Zusatzausbildungen sollten genau angeschaut werden, da es viele Scheinausbildungen gibt. Außerdem empfiehlt Kanning ein Vorgespräch zur Methodik des Coachings.